Zwei Schwerverletzte bei Unfall bei Limbach

Traktorfahrer hatte 51-Jährigem die Vorfahrt genommen - vor 25 Minuten

LIMBACH - Bei einem Unfall am Samstagnachmittag an der Staatsstraße 2263 bei Limbach, an dem ein Traktor und ein Krad beteiligt waren, sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Ein 69-jähriger Traktorfahrer hatte die Staatsstraße überqueren wollen und missachtete dabei die Vorfahrt eines Kradfahrers, der von Pommersfelden in Richtung Höchstadt fuhr. Sowohl der 51-jährige Kradfahrer als auch seine 46-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestand laut Notarzt aber nicht.

Der Gesamtschaden liegt bei rund 10 000 Euro.

nn