Zwei wichtige Stützen des Orchesters

Oboerin Kriszta Pethõ und Bratscher Samuel Choi erhielten Preis für besondere Leistungen - vor 46 Minuten

POMMERSFELDEN - Dank der großzügigen Unterstützung der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach gab es wieder Preise für ausgezeichnete Leistungen besonders engagierter Studenten des Collegium Musicum auf Schloss Weißenstein.

Preisverleihung auf Schloss Weißenstein (von links): Jenő Nyari (künstlerischer Leiter des Collegium Musicum), Samuel Choi, Johannes von Hebel (Kreissparkasse), Kriszta Pethõ, Hans-Peter Mall (Vorstandsvorsitzender des Collegium Musicum). © Foto: Schloss Weißenstein



Die Dozenten des Collegium Musicum unter der künstlerischen Leitung von Jenő Nyari entschieden sich für Kriszta Pethő aus Ungarn und Samuel Choi aus Kanada.

Kriszta Pethő wurde in Rumänien geboren und begann als Kind Blockflöte zu spielen. Nach einem Oboenkonzert war sie von diesem Instrument, von der Wärme und Atmosphäre so angetan, dass sie beschloss, Oboe zu lernen. Im Collegium Musicum ist Kriszta bereits zum dritten Mal als Teilnehmerin dabei. Ihre Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, sowie ihr ausbalanciertes und präzises Spiel machen sie zu einer wichtigen Stütze des Orchesters. Dieser Fleiß und Einsatz sollte mit dem Preis belohnt werden.

Samuel Choi wurde in Südkorea geboren und übersiedelte mit 13 Jahren nach Kanada. Als er mit vier Jahren die "Vier Jahreszeiten" von Vivaldi hörte, war er so begeistert, dass er Violine lernen wollte, was ihm seine Eltern ermöglichten. Mit 22 Jahren war er der Violine entwachsen. Er wechselte auf Viola, die ihn in Klang und Ausdruck schon lange faszinierte. Samuel ist zum zweiten Mal Teilnehmer des Collegium Musicum. Im nächsten Jahr wird er mit dem Konzert für Viola und Orchester von Béla Bartók als Solist auftreten.

Johannes von Hebel, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse, überreichte zwei rote Sparschweine, mit jeweils 500 Euro gefüllt, an die Preisträger Kriszta Pethõ und Samuel Choi, die hocherfreut waren über die großzügige Unterstützung.