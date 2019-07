Hohe Pünktlichkeit: Airport Nürnberg im Ranking auf Platz zwei

Das ergab eine Analyse eines unabhängigen Flug-Portals - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Entspannt abheben" lautet der Slogan des Airport Nürnberg. "Entspannter" als in Frankfurt am Main war es in diesem Jahr allemal. Eine Analyse hat nun ergeben, dass Nürnberg im Deutschland-Ranking die zweitbesten Werte in Sachen Flug-Pünktlichkeit aufweist. Nur in Leipzig/Halle startet man noch pünktlicher.

Hier hob man im ersten Halbjahr 2019 pünktlicher ab, als anderorts. © Stefan Hippel



Wenn Sie in letzter Zeit vom Airport Nürnberg abgehoben sind, mussten sie sich vielleicht nicht über größere Verspätungen ärgern. Das kann daran liegen, dass der Airport Nürnberg deutschlandweit die zweitbesten Pünktlichkeitswerte aufweist. Das hat eine Analyse des Fluggasthelfer-Portals AirHelp ergeben.

Die Zahlen, die das Portal nennt, beziehen sich allerdings nur auf das erste halbe Jahr des Jahres 2019. "In Nürnberg starteten zwischen dem 1. Januar und dem 30. Juni 2019 nur 16,5 Prozent aller Flüge nicht wie geplant," heißt es in der Pressemitteilung. Noch weniger unpünktliche Flüge gab es am Flughafen Leipzig/Halle mit im Schnitt 14,5 Prozent. Das Portal ließ verlauten, dass die neuen Bundesländer in Sachen Pünktlichkeit im Schnitt gut abgeschlossen haben.

Der Flughafen in Frankfurt am Main verzeichnet mit fast 30 Prozent die größte Anzahl an Verspätungen oder gar Ausfällen. Dicht gefolgt von den Flughäfen München und Hamburg.

Die Unternehmenssprecherin von AirHelp ordnet die Ergebnisse wie folgt ein: "Das kann natürlich auch daran liegen, dass diese Flughäfen kleiner und dadurch leichter zu koordinieren sind. Insgesamt muss zudem allgemein festgehalten werden, dass die Flughäfen in der Regel nur selten selbst die Schuld für Flugverspätungen und -ausfälle tragen. Unserer Erfahrung nach sind die häufigsten Gründe dafür Probleme im Betriebsablauf der Airlines, schlechtes Wetter, Streiks oder auch technische Probleme."

