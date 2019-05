Horch amol: Regiert bald ein König in Nürnberg?

Ein Podcast über die Europawahl, den CSU-OB-Kandidaten und den Absturz der SPD - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit Marcus König setzt die CSU bei der OB-Wahl in Nürnberg auf die Jugend. Morgenluft wittern die Schwarzen in der Noris allemal, da den Roten nach der Europawahl ein eiskalter Wind um die Nase weht. Für NN-Chefredakteur Michael Husarek und Online-Chef Matthias Oberth gibt es also reichlich Gesprächsstoff.

Die Europawahl hat nicht nur in Deutschland einiges in der politischen Landschaft durcheinandergewirbelt. Klar, die Ergebnisse der einzelnen Mitgliedsländern lassen sich nicht 1:1 vergleichen und haben häufig ihren Ursprung in den ganz individuellen, nationalen Befindlichkeiten. So viel steht aber auch fest: Die großen Volksparteien verlieren immer mehr in der Wählergunst, Grüne und radikale Kräfte am rechten Rand werden stärker.

Horch amol: Europawahl als Fingerzeig

Doch was hat das alles mit Nürnberg zu tun? Sehr viel, meinen zumindest Husarek & Oberth. Schließlich bestärkt das Ergebnis die CSU und die Grünen, dass sie gute Chancen haben, die bislang sozialdemokratischen Hochburgen mit SPD-Oberbürgermeistern wie in München, Erlangen, Fürth und eben auch Nürnberg bei den Kommunalwahlen im März 2020 zu erobern. Doch hören Sie selbst.

