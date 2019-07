Horch amol: Von E-Scootern, Freibädern, EU- und OB-Kandidaten

Im Podcast schlagen Husarek & Oberth einen weiten Bogen, bleiben aber heimatverbunden - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Die gute Nachricht vorneweg: Wir kriegen sie alle.....Wen? Natürlich die zwei bereits feststehenden Nürnberger OB-Kandidaten von SPD und CSU und die OB-Kandidatin der Grünen. Doch in dieser Folge haben NN-Chefredakteur Michael Husarek und Online-Chef Matthias Oberth vorab noch ein paar andere Dinge zu besprechen. Beispielsweise den E-Scooter.

Wird der E-Scooter das nächste heiße Ding? Wer nach Berlin schaut, könnte den Eindruck gewinnen. Dort wurde am vorletzten Juni-Wochenende die Stadt mit den hippen Rollern quasi überflutet. Da Online-Chef Matthias Oberth in der vergangenen Woche in der Hauptstadt bei einem Workshop weilte, konnte er zusehen, wie Touristen und die jungen Einheimischen die Gerätschaften sofort unter Beschlag nahmen. Die einen grummeln nun was von Unfällen, Rabaukentum und noch mehr Chaos auf den begrenzten Verkehrsflächen, die anderen lassen sich davon nicht beeindrucken und erobern Straße und (leider) auch den Gehsteig.

Horch amol: E-Scooter, EU und mehr

Doch haben wir eigentlich nicht ganz andere Probleme in unserem Land. NN-Chefredakteur Michael Husarek findet beispielsweise das Gerangel um die EU-Posten halb so wild. Es sei vielmehr Ausdruck des Willens, eine möglichst gelungene Balance zwischen den einzelnen Interessensgruppen hinzubekommen.

Ob dies gelingt muss die Zukunft zeigen. Was die Zukunft in politischer Hinsicht in Nürnberg bringen könnte, damit wird sich der Podcast ab nächster Woche drei Mal hintereinander beschäftigen. Dann sind nämlich die OB-Kandidaten Thorsten Brehm (SPD) und Marcus König (CSU) sowie die OB-Kandidatin Verena Osgyan (Grüne) bei "Horch amol" zu Gast. Jetzt aber erstmal etwas anderes. Doch hören Sie selbst:

