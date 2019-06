Horror-Clowns zurück? Übergriff auf 12-jährigen Schüler

Unbekannte Zeugin beobachtete den Vorfall - Polizei sucht Zeugen - vor 9 Stunden

NEUTRAUBLING - Sind die Horror-Clowns, die vergangenes Jahr für Angst und Schrecken rund um Halloween sorgten, zurück? Bereits am Donnerstag schubste ein Mann mit einer Maske und bunter, heller Kleidung einen 12-Jährigen von seinem Fahrrad. Die Polizei ermittelt.

Gegen 13.15 Uhr am Donnerstag fuhr der Schüler an einer Grünanlage in der Nähe der Sebastian-Kneipp-Straße in Neutraubling (Landkreis Regensburg). Auf Höhe eines Weihers wurde er plötzlich von hinten von seinem Fahrrad geschubst. "Der Unbekannte entfernte sich in Richtung des Gewerbegebiets", teilt die Polizei mit. Den Vorfall habe eine bislang unbekannte Zeugin beobachtet, gab der Junge gegenüber der Polizei an. Doch von ihr - und auch vom Täter - fehlt bislang jede Spur.

Den Täter beschrieb der Jugendliche als Clown - er habe eine entsprechende Maske getragen und sei mit bunten, hellen Klamotten bekleidet gewesen. Weitere Details konnte der Schüler nicht nennen. Zeugen können sich bei der Polizei Neutraubling unter der Telefonnummer 09401/9302-0 melden.

