Von Anerkennung für einen nüchternen, mit allen technischen Raffinessen ausgestatteten Funktionsbau bis hin zum Ausruf "Oh Gott, ist das hässlich" reichten die Kommentare beim "Tag der offenen Tür" im Alten Rathaus der Stadt Pegnitz. Entstanden sind moderne Büroräume für das Einwohnermeldeamt und das Standesamt sowie eine öffentliche Toilette und ein schmuckloser Sitzungssaal, in dem vier historische Balken die Tradition eines der ältesten Pegnitzer Denkmale wahren, allerdings zum Großteil verdeckt durch riesige runde LED-Leuchten. Die Sanierung und barrierefreie Umgestaltung hat genau zwei Jahre in Anspruch genommen und knapp 1,5 Millionen Euro gekostet.

"Strampeln in Franken"ist eine Institution, schon seit 1999 wird mit dem Benefizradeln Euro um Euro gesammelt. Bisher sind 196.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Heuer lockte die Aktion so viele Radler an den Start wie noch nie.