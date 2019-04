Hund reißt sich los und beißt Neunjährige ins Gesäß

SELB - Ein neunjähriges Mädchen ist am Ostersonntag in Selb Opfer eines Hundebisses geworden. Das Tier hatte sich von seiner Besitzerin losgerissen, rannte dann auf das Kind zu und griff es an.

Wie die Polizei mitteilt, war die Besitzerin mit ihrem Schäferhund am Ostersonntag im Süden der Stadt unterwegs. In der Hanns-Braun-Straße riss sich das Tier plötzlich los und griff ein neunjähriges Mädchen an, dass dort mit seiner Mutter unterwegs war.

Der Hund biss das Kind ins Gesäß, ließ dann aber von ihm ab. Laut Polizei wurde die Neunjährige daraufhin im Krankenhaus behandelt - die Bisswunde stellte sich allerdings als so oberflächlich heraus, dass das Kind kurz darauf wieder entlassen werden konnte. Wie in solchen Fällen üblich, ermittelt die Polizei nun gegen die Halterin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

