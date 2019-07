Die ersten, die am Stand von Tourist-Büroleiterin vorbeizogen, waren Eggolsheimer Wallfahrer, die aus Gößweinstein kamen. Langsam füllte sich der Marktplatz. Als die Blaskapelle Niedermirsberg zum Oberfrankenlied aufspielte sangen schon viele mit. Am Nachmittag versetzte - der im Rahmen der ILE Fränkische Schweiz aktiv abgehaltene - erste Genuss- und Erlebnistag die Stadt in den Ausnahmezustand.