Ideales Ausflugswetter: Sonne satt am Sonntag

Bis zu 24 Grad vorhergesagt - Temperatursturz am Montag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntag gibt die Septembersonne noch einmal ihr bestes - ideale Bedingungen für einen Sonntagsausflug! Schon am Montag ist es mit dem sommerlichen Wetter dann aber vorbei, es beginnt ein Auf und Ab der Temperaturen.

+++ Am Sonntag können wir uns besonders am Morgen nochmal auf Sonne freuen. Bis zum Mittag steigen die Temperaturen auf 24 Grad - perfektes Sonntagswetter! Am Nachmittag können dann auch Wolken aufziehen, es bleibt aber trocken.

+++ Temperatursturz um fast 10 Grad am Montag: Die neue Woche beginnt grau und regnerisch, die Sonne ist bei 15 Grad Lufttemperatur kaum zu sehen.

+++ Am Dienstag kommt die Sonne wieder zurück: Bei leichter Bewölkung klettern die Temperaturen wieder auf 20 Grad. Regnen soll es den Tag über nicht, erst in der Nacht zum Mittwoch können ein paar Tropfen vom Himmel fallen.

Bilderstrecke zum Thema Altstadtfest & nasse Hunde: Die Wochenend-Tipps Das Nürnberger Altstadtfest steuert auf sein großes Finale zu. Noch bis Montagabend darf auf der Insel Schütt geschunkelt werden. Auf dem Kornmarkt geht am Sonntag die Friedenstafel über die Bühne. Außerdem findet in Forchheim ein Foodtruck Festival statt. Diese Veranstaltungen und viele mehr finden Sie in unseren Tipps der Woche.