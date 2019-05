Igel angezündet: Serien-Tierquäler hat erneut zugeschlagen

WILLICH - Einen schrecklichen Fund machte eine Fußgängerin am Mittwoch in einem Papierkorb in Willich: Ein Tierquäler hatte dort einen jungen Igel hineingesteckt und dann angezündet. Das allein wäre schon schlimm genug - doch es kommt noch grausamer: Es ist bei weitem nicht der erste Igel, der dem Brandstifter zum Opfer fiel.

Der junge Igel wurde in einen Papierkorb gesteckt und dann von dem unbekannten Tierquäler angezündet. © Kleintierpraxis Bahnstraße



Seit 2013 treiben Tierquäler im Nordrhein-Westfälischen Willich ihr grausames Unwesen: Sie fangen Igel und zünden sie an. In den Sommermonaten hatten die Täter an verschiedenen Orten der Stadt mindestens 15 Igel durch Anzünden getötet, wie rp-online berichtet. Doch damit endete die Serie nicht: Auch in den Jahren 2015 und 2017 seien in Willich demnach einzelne Fälle bekannt geworden, bei denen jemand Igel in Abfallbehälter gesteckt und sie dort angezündet hatte. Im vergangenen Jahr gab es zwei weitere Fälle, die der Polizei gemeldet wurden. Dort überlebte eines der Tierchen.

Nun machte eine Spaziergängerin am Mittwoch erneut einen schrecklichen Fund: Gegen 9.30 Uhr entdeckte sie einen verbrannten Igel in einem Papierkorb auf dem Spielplatz an der Industriestraße. Die Dame machte einen Spaziergänger auf das verletzte Tier aufmerksam. Dieser barg den Igel und brachte ihn in eine nahegelegene Kleintierpraxis.

"Das junge Igelweibchen war sehr geschwächt, ausgehungert und ausgetrocknet", beschrieb die dort praktizierende Tierärztin den Zustand des Tieres. Es habe wahrscheinlich schon einige Stunden dort gelegen. In der Praxis wird das Tier nun aufgepäppelt.

