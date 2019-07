Im Freibad: 64-Jähriger entblößt sich und spricht Mädchen an

Zeuge beobachtete in Oberfranken den Vorfall und schritt ein - vor 57 Minuten

SCHÖNWALD - Am Sonntagnachmittag zeigte ein 64-Jähriger im Schönwalder Freibad (Landkreis Wunsiedel) sein Geschlechtsteil und soll auch den Kontakt zu jungen Mädchen gesucht haben.

Der Mann holte sein Geschlechtsteil aus der Badehose, so schildert die Polizei einen Vorfall im oberfränkischen Schönwald: Ein 64-Jähriger hat am Sonntag gegen 16 Uhr sich nicht nur besonders freizügig gezeigt, sondern auch noch junge Mädchen angesprochen. Diese hatten den Mann allerdings ignoriert. Das Schwimmbad war zu diesem Zeitpunkt gut besucht, ein Zeuge sprach den Exhibitionisten daraufhin auf sein Verhalten an und bat den 64-Jährigen, das Schwimmbad zu verlassen. Gegen den Schönwalder wird nun ermittelt, die Polizei Marktredwitz sucht Zeugen. Die Telefonnummer lautet 09231/9676-0.

