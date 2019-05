Im Gesicht verletzt: Frau bedroht Ehemann mit Messer

Mann flüchtete nur mit einem Handtuch bekleidet auf Polizeiwache - vor 2 Stunden

BEILNGRIES - Ein Mann taucht nur mit einem Handtuch um die Hüften auf der Polizeiwache in Beilngries auf. Schnell erfährt die Polizei den Grund: Die Ehefrau des 43-Jährigen bedrohte ihren Partner mit einem Messer, es kam zu einer Rangelei. Der Mann weigerte sich daraufhin, in die gemeinsame Unterkunft zurückzukehren.

Es war am frühen Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, als der 43-Jährige auf der Polizeiwache auftauchte. Dort berichtete er, dass seine Frau in der Asylbewerberunterkunft, die sie gemeinsam bewohnen, mit dem Messer auf ihn losgegangen sei. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, wobei er an der Lippe verletzt wurde. Außerdem zerschmetterte die Frau das Handy ihres Partners, so dass er keine Hilfe rufen konnte. Deswegen machte er sich spärlich bekleidet auf den Weg zur Wache.

Trotz der Auseinandersetzung wollte der Mann dort keine Anzeige gegen seine Frau erstatten. Aus Angst vor weiteren Angriffen bat er allerdings darum, in einer anderen Unterkunft untergebracht zu werden. Er wurde daraufhin in ein anderes Asylbewerberheim verlegt. Die Polizei erstattete im Anschluss selbst Anzeige gegen die Frau.

jru