Im Schatten der Erde: Die partielle Mondfinsternis in Bildern

Wir haben die Fotos zum Naturspektakel - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Ein seltener Anblick bot sich der Region und ganz Deutschland vergangene Nacht: Am Himmel versteckte sich der Mond zum Teil im Schatten der Erde - für uns sichtbar in einer partiellen Mondfinsternis. Der sogenannte Rostmond war auch in Franken gut zu sehen, wir haben die besten Bilder aus der Region zusammengefasst.

Der vielerorts wolkenlose Himmel bot perfekte Sicht auf das Naturspektakel und die besten Voraussetzungen, um das Schattenspiel mit der Kamera einzufangen.Zwar war der Anblick in der vergangenen Nacht nicht ganz so spektakulär wie die totale Mondfinsternis im Juli 2018, aber trotzdem ist es das größte Ereignis dieser Art der kommenden Jahre. Gegen 21 Uhr schob sich der Mond langsam in den Schatten der Erde, bis die Finsternis um kurz nach halb zwölf ihren Höhepunkt erreichte.

Wir haben die schönsten Bilder aus der Region in einer Galerie zusammengefasst:

Bilderstrecke zum Thema Rostmond über Franken: Die partielle Mondfinsternis in Bildern In der Nacht zum Mittwoch bot sich ein beeindruckendes Spektakel am fränkischen Nachthimmel: Wo keine Wolken die Sicht verdeckten, konnte man eine partielle Mondfinsternis beobachten. Wir haben die Bilder dieses seltenen Ereignisses.



amh