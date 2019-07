Im Zug nach Nürnberg: Fahrgast mit "Sieg-Heil"-Ausruf und Hitlergruß

47-Jähriger fiel unangenehm auf und war alkoholisiert - vor 10 Minuten

KRONACH - In einem Regionalzug nach Nürnberg fiel ein 47-jähriger Fahrgast am Montag negativ auf. Sein Fehlverhalten gipfelte in rechten Parolen.

Ein 47-Jähriger war mit einem Regionalzug von Leipzig nach Nürnberg am Montagnachmittag unterwegs. Der Fahrgast fiel durch "ungebührliches Verhalten" auf, schreibt die Polizei. Darum wurde der Mann von einem Zugbegleiter aus der Bahn verwiesen. Doch als der 47-Jährige, der zudem alkoholisiert war, in Kronach ausstieg, zeigte der den Hitlergruß und rief "Sieg Heil". Gegen den Fahrgast wird daher wegen eines Vergehens des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

mw