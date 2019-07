In allen Belangen unterstützt

Behindertenbeauftragter erstattete Stadtrat Situationsbericht

- vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Der Behindertenbeauftragte der Kreisstadt sieht sich in seinen Bemühungen, "auch dafür Sorge zu tragen, dass die Bedürfnisse von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen möglichst weitgehend berücksichtigt werden" von der Stadt bestens unterstützt.

Der Behindertenbeauftragte der Kreisstadt, Bernd Schnizlein (rechts), beleuchtete das Wirken und Hilfen für Menschen mit Handicaps. © Harald Munzinger



Der Behindertenbeauftragte der Kreisstadt, Bernd Schnizlein (rechts), beleuchtete das Wirken und Hilfen für Menschen mit Handicaps. Foto: Harald Munzinger



Insbesondere dem Bauamt dankte Stadtrat Bernd Schnizlein und zollte ihm "hohe Anerkennung dafür, dass schon vom Grunde her zu Beginn von Planungen an die Reduktion von Barrieren jedweder Art gedacht wird".

In der Stadtratssitzung berichtete Schnizlein über seine Tätigkeit als Behindertenbeauftragter, bei der er seitens der Stadtverwaltung "in allen Bereichen stets sehr konstruktive Unterstützung" erfahren habe. Mit dem Bauamt der Stadt seien er und die Behindertenbeauftragten des Landkreises in verschiedene Verkehrsfragen eingebunden gewesen. Dabei habe sie die Umgestaltung der Ansbacher Straße bei Ortsterminen und in Besprechungen beschäftigt. Auch bei den barrierefreien Zugängen zur "Grundschule Neues Schloss" und zum Kindergarten "Kleine Welt" in Schauerheim sowie bei der Umgestaltung am Schlossplatz sei er beteiligt gewesen. Ebenso wie aktuell an den Gestaltungsplänen der Bamberger Straße, wo es um behindertengerechte Überwege, um Leitlinien und Aufmerksamkeitsfelder ging, Querungsmöglichkeiten zu sondieren und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen waren.

Mit dem Wunsch auf eine zeitliche Ausdehnung der Fahrzeiten des Anrufsammeltaxis wurde der Behindertenbeauftragte mehrfach telefonisch kontaktiert, wobei es Lob gegeben habe, aber auch Kritik an manchen Haltepunkten geäußert worden sei. "Die Rechte von Menschen mit Behinderung wurden bei einigen Telefonaten nachdrücklich geltend gemacht", berichtete Bernd Schnizlein, der darauf verwies, dass Menschen mit Behinderung stehen unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung stünden. Zudem verpflichte die UN-Behindertenrechtskonvention dazu, "die volle Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderung, ohne jegliche Diskriminierung zu gewährleisten und zu fordern. Die Vision ist die komplette Inklusion".

Wegweiser zur Teilhabe am Leben

Eine derartige Inklusion bedeute, dass Menschen mit und ohne Behinderung von Anfang an in allen Lebensbereichen selbstbestimmt lebten und zusammenlebten. Dieses Ziel sei nur zu erreichen, wenn der Mensch mit Behinderung über die entsprechenden Informationen verfüge, die ihm eine uneingeschränkte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichten. Hierzu gebe es Wegweiser, die über die wichtigsten Ansprüche und Rechte sowie über die Anschriften der regionalen Versorgungs- und Inklusionsämter sowie der Integrationsfachdienste informierten. Schnizlein: "Hier steht unser Bürgerbüro mit seinen Bereichen Sicherheit und Soziales ebenso zur Verfügung wie das Landratsamt mit seinem Sachgebiet Sozialwesen. Die Behindertenbeauftragten des Landkreises und in allen 38 Kreisgemeinden sind mögliche Ansprechpartner". Diese träfen sich mehrmals jährlich zu gemeinsamem Austausch und zum Kennenlernen neuer Themen.

So sei 2018 die "Arbeitswelt 4.0" ein Thema gewesen, es dabei um die Frage gegangen, ob und inwieweit diese neue Arbeitswelt eine Chance für das Arbeitsleben von behinderten Menschen sein könne. Eine abschließende Antwort auf diese Frage habe es nicht gegeben, so der SPD-Stadtrat Bernd Schnizleins, der die Elektronik mit dem Einzug der Computer in die Arbeitswelt die dritte industrielle Revolution beleuchtete und feststellte, dass die körperlichen Entlastungsmöglichkeit für den Menschen durch Roboter werden immer präziser und die Erkennung der Umwelt immer umfassender würden. So habe die Robotertechnik die Werkhallen verlassen und Einzug in Dienstleistungsbranchen gehalten.

Computer in Notaufnahme ermittelt Dringlichkeit

In Würzburg sei in einem Pilotprojekt ein Pflegeroboter im Einsatz, richte Medikamente her, sei Alleinunterhalter, lese Geschichten vor und beantworte Fragen. In die körperliche Pflege sei er noch nicht eingebunden, sei aber "auf dem Weg, in der medizinischen Diagnose verlässlicher und vor allem schneller zu sein als Ärzte". Der Behindertenbeauftragte berichtete von einem elektronischen Programm zur Einstufung/Triagierung von Notfallpatienten in der Notaufnahme in der Klinik Neustadt, die nach Auskunft von Chefarzt Dr. Gerald Wasmeier hervorragend aufgestellt sei. Die EDV in der Notaufnahme nutze für die Ersteinschätzung von Notfallpatienten gewisse Indikatoren, um ihn einstufen zu können. Als Ergebnis dieser Ersteinschätzung werde die Dringlichkeitsstufe dokumentiert.

Über Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für Menschen mit Behinderung werde nach den Ausführungen von Bernd Schnizlein noch sehr unterschiedlich argumentiert. Die Frage, wie neue digitale Arbeitsformen den Arbeitsmarkt für behinderte Menschen beeinflussen werden, könne derzeit nicht abschließend beantwortet werden kann. Anhand aktueller Zahlen und Auswertungen lasse sich belegen, "dass mit dem Anstieg des Anteils behinderter und schwerbehinderter Menschen an der Gesamtbevölkerung der Grad der Arbeitsmarktinklusion gestiegen ist. Unterstützende Technologien tragen dazu bei, Beeinträchtigungen durch Körper- und Sinnesbehinderungen teilweise zu kompensieren, wenn die Umgebungsbedingungen darauf abgestimmt werden".

Der Behindertenbeauftragte zeigte sich nach einem Besuch der Lebenshilfewerkstätten in Lenkersheim von der Arbeitsplatzgestaltung für Menschen mit Behinderung ebenso angetan, wie vom Engagement, mit dem "in dieser äußerst segensreichen Einrichtung Menschen mit ganz unterschiedlichen Handicaps eine effektive wertschöpfende Arbeit verrichten können". Schnizlein berichtete auch von der Besichtigung des Berufsbildungswerkes des Bezirks Mittelfranken in Ansbach, einer Rehabilitationseinrichtung für junge Menschen mit Beeinträchtigung im Bereich Hören, Sprache und Lernen. Neben der sozialen Integration sei es die Hauptaufgabe, die berufliche Eingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen, sodass junge Menschen mit Beeinträchtigung ihren Platz im Leben finden. Menschen mit Behinderung aus der Stadt und dem Landkreis fänden in den genannten Einrichtungen optimale Fördermöglichkeiten.

Sprechstunde am 24. Juli

Die Aufgabe der Behindertenbeauftragten sei es "auch und gerade auf diese Fördermöglichkeiten hinzuweisen". Seine nächste Sprechstunde im Bürgerbüro der Kreisstadt hält Schnizlein am Mittwoch, 24. Juli, zwischen 14 und 16 Uhr. Dabei kann er auch Hinweise auf Zuschussmöglichkeiten geben, die Menschen mit Handicap für derartige Umbaumaßnahmen in Anspruch nehmen können. Darüber hatte der Landkreis die Behindertenbeauftragten in einer Fortbildungsveranstaltung informiert, in der es um die Möglichkeit ging, den Wohnraum barrierearm zu gestalten. Passen muss Bernd Schnizlein bei den häufig an ihn herangetragenen Fragen im Zusammenhang mit dem Schwerbehindertenrecht. Dabei geht es meist um prozentuale Einstufungen von körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen und besonders häufig um die Frage nach der Möglichkeit auf einem Behindertenparkplatz parken zu dürfen. Der Behindertenbeauftragte, dessen Vortrag mit viel Beifall quittiert wurde: "Rechtshilfe kann und darf von mir selbstverständlich nicht geleistet werden, eine Beratung jedoch ist möglich".

Mit dem Pflegeroboter haderte Seniorenbeauftragte Heike Gareis, könne der doch die liebevoll gehaltene Hand nicht ersetzen. Dass er in der Pflege beim akuten Personalnotstand und Zeitmangel durchaus eine Hilfe sein kann, wenn er die Lieblingsgeschichte vorliest, mochte sie aber durchaus zugestehen.

nb