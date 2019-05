In Fotofalle getappt: Wieder Wolf in Franken gesichtet

Zweite Sichtung in Oberfranken innerhalb von wenigen Wochen - vor 1 Stunde

MARKTREDWITZ - Erst vor wenigen Wochen bestätigte das Bayerische Landesamt für Umwelt eine Wolfssichtung im Landkreis Bamberg, jetzt gibt es einen zweiten Nachweis in Oberfranken: Mitte April lief eines der Raubtiere in eine Fotofalle im Fichtelgebirge.

Experten sind sich sicher: Dieses Foto, das in der Nähe von Wunsiedel aufgenommen wurde, zeigt einen Wolf. Foto: LFU



Eine Fotofalle nahm das Tier bereits Mitte April auf, wie es auf einer Wiese zwischen Wunsiedel und Marktredwitz durch das Fichtelgebirge in Oberfranken streift. Jetzt bestätigte das Wildtiermanagement des Landesamt für Umwelt (LfU) in Kooperation mit Experten aus Sachsen die Sichtung. Es handle sich zweifelsfrei um einen Wolf. Es ist der zweite Nachweis des Raubtieres in Oberfranken binnen weniger Wochen. Erst im März bestätigte das Landesamt eine Sichtung im Landkreis Bamberg.

Ob es sich bei dem Wolf im Fichtelgebirge um dasselbe Tier handelt, oder ob ein zweiter Wolf durch Oberfranken streift, das ist bislang unklar. Die Experten des Landesamtes haben weitere Überprüfungen angekündigt.

In der Region tauchen immer wieder vermehrt Wölfe auf. So zum Beispiel auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr, im Veldensteiner Forst sowie im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. "Nach Bayern können jederzeit einzelne Wölfe zu- oder durchwandern, sowohl aus dem Nordosten Deutschlands als auch aus den Alpen", teilt das Landesamt für Umwelt mit. Sobald sie geschlechtsreif sind, wandern junge Tiere auf der Suche nach einem eigenen Territorium weite Strecken.

