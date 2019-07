In ganz Nordbayern: Super Sommerwetter bei 26 Grad

Von den Gewittern des Vorabends ist am Dienstag nichts mehr zu sehen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jetzt mal ehrlich: Der Sommer ist schön, aber müssen es wirklich 36 Grad sein? Die nächsten Tage kann Franken aufatmen - bei sommerlich-angenehmen 24 bis 26 Grad. Dazu bleibt es sonnig, Regen ist definitiv nicht in Sicht.

+++ Der Dienstag verspricht eine Abkühlung: Innerhalb der Region werden maximal 26 Grad erreicht, die Sonne scheint bei regenfreiem Wetter bis zu 14 Stunden.

+++ Auch am Mittwoch bleibt es wolkenlos, zudem pendeln sich die Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad ein. In der Nacht wird es recht frisch, die Temperaturen sinken dann laut fränkischem Wetterochs mancherorts auf nur noch 10 Grad.

+++ Auch Donnerstag und Freitag präsentieren sich bei angenehmen Temperaturen weit unter der 30-Grad Marke. Am Freitag sind einzelne Wolken möglich, sonst bleibt es freundlich. Der Samstag bringt dann bei 29 Grad perfektes Freibadwetter. Es bleibt niederschlagsfrei, die Sonne scheint die meiste Zeit.

Der Sommer ist da, und mit ihm die Hitze. Wie man sich am besten davor schützt bei lebendigem Leibe zu zerfließen, haben wir für Sie in unseren hilfreichen Hitze-Tipps zusammengefasst.

