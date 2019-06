In Gartenzaun gestürzt: 14-Jähriger Biker schwer verletzt

Mountainbiker rutschte an der Kante zum Gehweg ab - vor 2 Stunden

RÖDENTAL - Ein 14-Jähriger erlitt am Samstag bei einem Fahrradunfall in Rödental in Oberfranken schwere Verletzungen: Als er mit seinem Mountainbike auf einen Gehweg fahren wollte, rutschte er ab und stürzte in einen Gartenzaun.

Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche am Samstag gegen 20.35 auf der Einberger Straße stadteinwärts unterwegs. Als er von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln wollte, rutschte der 14-Jährige ab und stürzte in den Gartenzaun eines Einfamilienhauses. Mit schweren Verletzungen wurde der Junge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

jm