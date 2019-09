In hilfloser Lage: 30-Jähriger aus Mögeldorf vermisst

Mann lief in unbekannte Richtung - Polizei bittet um Hinweise - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Am Freitagmorgen ist ein 30-Jähriger aus seiner Betreuungseinrichtung in Nürnberg-Mögeldorf spurlos verschwunden. Da sich der Mann "in hilfloser Lage" befindet, bittet die Polizei auch die Bevölkerung um Hinweise.

Mit diesem Bild fahndet die Polizei nach dem 30-jährigen Daniel S., der am Freitag in Mögeldorf verschwunden ist.



Seit Freitagmorgen wird Daniel S. aus Mögeldorf vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 30-Jährige verließ gegen 7.15 Uhr eine betreute Wohneinrichtung an der Langseestraße. Von ist er zu Fuß in unbekannte Richtung gegangen. Daniel S. befindet sich laut Polizei in hilfloser Lage.

Der 30-Jährige ist 1,60 Meter groß, etwa 70 Kilo schwer und hat eine Halbglatze vorne. Er trägt eine beigefarbene Hose, eine beigefarbene Jacke und hat eine schwarze Tasche bei sich.

Zeugen, die den Vermissten treffen oder die Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, bittet die Polizei, sich umgehend an den Polizeinotruf 110 oder an die nächste Inspektion zu wenden.

