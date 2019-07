In Unterarm gebissen: Hund greift 16-jährigen Mofafahrer an

Jugendlicher versuchte, dem Tier auszuweichen - Anzeige gegen Hundehalter - vor 27 Minuten

HÖCHSTADT AN DER AISCH - Er fuhr gerade von Sterpersdorf in Richtung Lappach, als es passierte: Ein 16-jähriger Mofafahrer ist am Dienstagabend von einem Hund angegriffen und in den Unterarm gebissen worden.

Der Hund war laut Polizei relativ groß und kam dem Jugendlichen unangeleint entgegen. Dieser versuchte noch auszuweichen, doch das Tier griff ihn an und biss ihm in den rechten Unterarm.

Der Hundehalter, der seinem Hund in kurzer Entfernung gefolgt war, schaffte es wenig später, das Tier unter Kontrolle zu bringen. Der Mofafahrer wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Erlangen gebracht. Gegen den Hundehalter wird wegen verschiedener Delikte Anzeige erstattet.

lio