Jubiläum bei Begegnungscafé

NEUSTADT/AISCH - Das 50. "Begegnungscafé" wird am Mittwoch, 26. Juni, von 15 Uhr bis gegen 17.30 Uhr in den Räumen des Evangelischen Gemeindezentrums in Neustadt/Aisch (Am Schlossgraben 1) mit Musikdarbietungen und kulinarischen Genüssen gefeiert.

Mit Spielsachen ist bei dem "Begegnungscafés" für Kurzweil der Kinder gesorgt. Foto: Harald Munzinger



Seit Herbst 2014 findet - zuvor "Asylcafé" benannt - diese Veranstaltung –Caritas (in Kooperation mit der Evangelischen. Kirchengemeinde) regelmäßig zehn- bis elfmal im Jahr statt. Der Untertitel, "Ein Treffpunkt für alte und neue Nachbarn" wird hier erfreulicherweise umgesetzt: "Für ganz viele Geflüchtete und neuzugezogene Bürger, aber auch alle Interessierten an neuen Kontakten und Begegnung ist diese Veranstaltung zu einem festen Bestandteil ihres Lebens in Neustadt geworden".

Auch die vielen Ehrenamtlichen tragen ebenso wie Schüler der Realschule, Konfirmanden, Kuchenbäcker und zahlreiche Stammgäste zu einem Gelingen dieser "Integrations-Veranstaltung" bei. Zum Beginn in 2014 waren durchschnittlich etwa 80 bis 100 Gäste zu jeder Veranstaltung gekommen, zur Zeit können 40 bis 60 Gäste, davon viele Kinder, willkommen geheißen werden.

