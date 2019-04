Kältekammer: Tief Theodor friert den Frühling ein

Am Wochenende kann es vereinzelt Bodenfrost geben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Erst Theodor, dann Uli: Zwei Tiefdruckgebiete haben die Region in den nächsten Tagen fest im Griff und lassen die Temperaturen in den Keller sinken. Am Wochenende kann es sogar frieren.

+++ Ab Freitag kommt der von Gärtnern und Landwirten heiß ersehnte Regen: Tief Theodor lässt die Temperaturen auf 15 Grad sinken, besonders am Nachmittag regnet es. In der Nacht zum Samstag klingen die Schauer dann langsam ab, die Temperaturen sinken auf 8, im Alpenraum sogar bis zu 2 Grad.

+++ Am Wochenende lässt dann Theodors Nachfolger Uli kalte und feuchte Luft nach Deutschland strömen: Am Samstag klettert das Quecksilber nur im Regensburger Raum auf bis 18 Grad, im Rest Bayerns wird es bis zu fünf Grad kälter. Am Nachmittag können erneut Tropfen fallen

+++ Auch der Sonntag wird frisch: Bei maximal 12 Grad kann es immer wieder örtliche Schauer geben, in der Nacht gibt es stellenweise sogar Bodenfrost. Die Sonne lässt noch etwas auf sich warten: Der Montag startet ebenfalls mit vielen Wolken.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / dwd.de