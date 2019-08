Kampagne ausgeweitet: Die Region rührt die Werbetrommel

Bei "Platz für..." erzählen verschiedene Protagonisten ihre Lebensgeschichte - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Die Metropolregion Nürnberg legt noch mal eine Schippe drauf und weitet ihre vor drei Jahren gestartete Imagekampagne aus. Verschiedene Protagonisten aus Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Sport erzählen, wie sie in unserer Region ihre Lebensmodelle verwirklicht haben.

160 Plakatwände in Franken und der Oberpfalz werben derzeit für die Metropolregion. Mit dabei ist auch Harald Pollmann (links), Steinmetz bei der Firma GS Schenk, der sich hier mit seinem Kollegen Andreas Eckert vor dem entsprechenden Motiv präsentiert. © Foto: Ann-Kathrin Galster



Seit drei Jahren läuft diese Werbeaktion, mit der dieses immer noch relativ junge Gebilde aus 23 Landkreisen und elf kreisfreien Städten sein Profil schärfen will. Nun wird die Kampagne mit dem Motto "Platz für . . ." weiterentwickelt.

"Bisher haben wir ausschließlich Einzelpersonen vorgestellt, künftig sollen auch Teams und ihre Geschichten präsentiert werden", erzählt Christa Standecker, Geschäftsführerin der Metropolregion. Das sei auch der Wunsch potenzieller Protagonisten gewesen, die sich nun an der erweiterten Aktion unter dem variierten Motto "Platz für Mitmacher" beteiligen wollen.

Beim 13. Wissenschaftstag der Metropolregion in Weiden in der Oberpfalz fiel der Startschuss für diese zweite Stufe der Kampagne. Damit wollen die Initiatoren zeigen, wie vielfältig, lebendig und innovativ dieser Landstrich im Norden Bayerns ist, in dem über vier Prozent der deutschen Bevölkerung leben, arbeiten und forschen.

Auf 160 Plakatwänden überall in der Metropolregion werben aktuell Menschen wie "Baumeister" Harald Pollmann für dieses Gebiet aus weiten Teilen Frankens und der Oberpfalz. Der ursprünglich als Bankkaufmann tätige 45-Jährige arbeitet inzwischen als Steinmetz und zog für seine berufliche Passion von Duisburg nach Nürnberg, wo er jetzt als Mitarbeiter des Fürther Bauunternehmens GS Schenk dazu beiträgt "Nürnbergs historischen Glanz zu erhalten".

Begonnen hat die Aktion "Platz für . . ." mit vier Menschen, die ihre Geschichten auf verschiedenen Kanälen wie Facebook oder einer eigenen Webseite erzählen. Mittlerweile sind es 21, weitere Protagonisten sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen.

Bisher sind es zum großen Teil Vertreter aus Kultur, Wissenschaft und Sport, die die Werbetrommel für die Metropolregion rühren, jetzt haben Christa Standecker und ihr Team überwiegend Akteure aus der regionalen Wirtschaft für dieses Projekt gewonnen. Und viele dieser neuen Imageträger wollten nicht allein, sondern zusammen mit ihren Mitarbeitern oder Kollegen aufs Bild. Mit dieser Idee rannten sie bei den Initiatoren der Kampagne offene Türen ein. Schließlich kann auch die Außenwirkung der Metropolregion nur mit Teamwork verbessert werden.

André Ammer