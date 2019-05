In der Nacht zum Sonntag flammte auf Weinhängen in Prichsenstadt (Landkreis Kitzingen) ein Lichtermeer auf. Doch die rund 200 Fackeln sollen nicht etwa den Hang erhellen oder verschönern, sondern die empfindlichen Weinreben vor Frost schützen. Sollte es auch in den kommenden Nächten Minusgrade geben, werden die Weinexperten wohl erneut auf die ungewöhnlichen Maßnahmen zurückgreifen. © NEWS5 / Merzbach

