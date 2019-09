Karpfensaison beginnt: Frankens Teichwirte vor Problemen

Kormoran und Biber bedrohen die Bestände - Auch Wassermangel macht Sorgen - vor 1 Stunde

MÜHLHAUSEN - Trotz Kormoran, Biber, Fischotter und dem Klimawandel setzen Teichwirte die tausend Jahre alte Tradition fort, zum Beispiel mit Hilfe von Solartechnik. Sie wollen eine über Tausend Jahre alte Geschichte fortschreiben.

In der Oberpfalz sind bereits Teiche zugeschüttet worden und werden nun als Maisfelder genutzt. Nach dem Kormoran und dem Biber bedroht jetzt der gefräßige Fischotter die Karpfenbestände. Wegen der Klimaveränderung bleiben manche Teiche leer, in andere muss wegen der Dauerhitze Sauerstoff gepumpt werden. Die Liste der Probleme bei der Karpfenzucht ist lang, doch Walter Jakob lacht: "Ich freue mich, dass ich einen der schönsten Berufe habe. Und ich bin dankbar, dass die Bevölkerung unser regionales Produkt schätzt."

Der Teichwirt aus dem Markt Mühlhausen im Kreis Erlangen-Höchstadt ist zu Beginn der Karpfensaison trotz aller Widrigkeiten optimistisch. Er erwartet "dank der Wärme" eine gute Ernte. Die Fische seien gut gewachsen.

Walter Jakob (55) ist an seinen Teichen in seinem Element. "Mehr Biodiversität geht doch gar nicht", sagt er über die vom Schilf bewachsenen Ufer. Und sogar zum Hochwasserschutz trägt die Teichwirtschaft bei. Bei lokalem Starkregen fangen die Teiche große Wassermassen auf.

