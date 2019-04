Keine Rettungsgasse: Feuerwehr in Bayern muss zu Unfall laufen

GÜNZBURG - Selbst erfahrene Feuerwehrleute sind entsetzt: Weil Autofahrer nach einer Kollision auf der A8 bei Günzburg im Süden Bayerns keinen Platz machten, mussten die Retter zur Unfallstelle laufen. Selbst Martinshorn und Blaulicht wurden ignoriert.

Dieses Foto zeigt, wie einer der Feuerwehrleute durch die mäßig vorhandene Rettungsgasse läuft. Foto: Feuerwehr Günzburg



"So ein Verhalten in der Art habe ich noch nie erlebt", sagt Christian Eisele gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Er ist Stadtbrandinspektor und Kommandant der Feuerwehr in Günzburg. Immer wieder haben Retter auch in Bayern mit Gaffern und Rettungsgassen-Verweigerern zu kämpfen. Der Fall aus der südbayerischen Stadt ist aber besonders deprimierend für die Einsatzkräfte. Ein Auto erfasste in den frühen Morgenstunden des Freitags ein Reh auf der A8 in Richtung Stuttgart und tötete das Tier. Die Fahrbahn wurde auf einer Länge von rund 150 Metern stark verunreinigt. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Gegen 3 Uhr entschied sich die Polizei, die Autobahn für Reinigungsarbeiten komplett zu sperren. Die Feuerwehr rückte an. Doch mehrere Hundert Meter vor der Unfallstelle war Schluss. Trotz Martinshorn und Blaulicht machten viele Autofahrer keinen Platz für die Feuerwehr.

Einsatzkräfte, so skizziert es Kommandant Eisele, mussten gut einen Kilometer zu Fuß laufen und nach und nach die Autofahrer zum Bilden einer Rettungsgasse animieren. Die Reinigungsarbeiten auf der A8 verzögerten sich deshalb laut einem Bericht der Augsburger Allgemeinen erheblich. Erst gegen 4.15 Uhr konnte die linke Spur wieder freigegeben werden. Man könne von Glück sprechen, sagt Eisele, dass es nicht um Menschenleben ging. Bei derart kritischen Einsätzen geht es oft um Sekunden.

Einen ähnlichen Fall hat es im November 2018 in der Nähe von Erlangen-Frauenaurach gegeben: Auch hier mussten sich die Einsatzkräfte zu Fuß durch den Stau vorkämpfen.

