Keine Sonne über Nürnberg: Wetter wird grau und trist

Ab Samstag verdecken Regenwolken den Himmel - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Der Sommer verabschiedet sich das Wochenende über von Bayern. Dafür nehmen dichte, graue Wolken seinen Platz ein. Regenschauer sind vor allem am Sonntag nicht ausgeschlossen. Der Freitag sollte also noch einmal ausgiebig genutzt werden, um ein wenig Sonnenlicht zu tanken.

Bilderstrecke zum Thema Von Trempelmarkt bis Burggrabenfest: Unsere Wochenendtipps Jäger von Kunst und Krempel peilen am Freitag und Samstag Nürnbergs Innenstadt an, denn dort findet der zweite Trempelmarkt des Jahres statt. Im Burggraben kann man zeitgleich Rittersleuten bei Schwertkämpfen zusehen und auf dem Volksfest öffnen die Fahrgeschäfte ein letztes Mal. Sportlich geht es in Erlangen zu. Hier steigt der Nachtlauf, während in Ipsheim der Weinberglauf ansteht. Diese Events und viele weitere finden Sie diese Woche in unseren Tipps für die kommenden Tage.



+++ Am Freitag sorgt ein Zwischenhoch nochmal für angenehme Temperaturen in Franken. Das Thermometer klettert auf bis zu 20 Grad. Nordwestlich von Nürnberg zeigt sich die Sonne. In anderen Gebieten dominieren dagegen die Wolkenfelder.

+++ Am Wochenende strömt feuchtkühle Luft vom Nordmeer nach Franken. Am Samstagvormittag kann deshalb noch vereinzelt die Sonne scheinen. Den Rest des Tages bleibt es jedoch stark bewölkt mit maximal 19 Grad.

+++ Regenfälle und Schauer machen dann den Sonntag noch ungemütlicher: Die Temperaturen liegen bei 17 Grad. Auch in den Nächten wird es richtig frisch, denn das Thermometer sinkt in den einstelligen Bereich auf 7 Grad ab.

Wärme, Klettern, Action: Unsere Tipps für das Regen-Wochenende