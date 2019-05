"Keine Volksverhetzung"

NEUSTADT/AISCH - Die Europawahl ist Geschichte. Ein fader Nachgeschmack bleibt bei all jenen, die von NPD-Plakaten mit Aufschriften wie "Stoppt die Invasion: Migrationen Tötet" entsetzt waren. Die Vermutung einer damit verbundenen Volksverhetzung hält die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth für unbegründet.

Als besonders schockierend war das umstrittene NPD-Plakat in Neustadt ausgerechnet am Kriegerdenkmal empfunden worden. Foto: Harald Munzinger



Dass sie ihm dies nach seiner Anzeige vom 12. Mai erst zwei Tage nach der Europawahl mitteilte, bleibt für den stellvertretenden Landrat und Neustädter SPD-Stadtrat Bernd Schnizlein "unverständlich". Und Zweifel an der Rechtsprechung nährt bei vielen, die Schnizleins Entrüstung insbesondere über dieses Plakat teilten, die kontroverse Beurteilung des Straftatbestandes der Volksverhetzung. Denn diesen sah das Verwaltungsgericht Dresden exakt bei fraglicher Plakataufschrift erfüllt und bestätigte deshalb das Handeln der obersächsischen Stadt Zittau als rechtens, die diese Plakate abgehängt hatte (nn-online berichtete). In Nürnberg hingegen sieht man diesen Straftatbestand nicht erfüllt, "einen strafbaren Inhalt des Wahlplakates nicht gegeben".

Den schriftlichen Bescheid, dass deshalb von der Einleitung eins Ermittlungsverfahrens abgesehen worden sei, erhielt Bernd Schnizlein am 28. Mai, zwei Tage nach der Europawahl. Darin wird erklärt, dass "Angriffe auf die Menschenwürde in Erniedrigung, Brandmarkung, Verfolgung, Ächtung und damit in allen Verhaltensweisen bestehen, die dem Betroffenen seinen Achtungsanspruch als Mensch absprechen". Maßgeblich für die Bewertung sei die Anschauung eines unbefangenen Durchschnittbürgers bei der Betrachtung des Wahlplakates, heißt es in dem Schreiben weiter. Da sich der Bundesminister a. D. und Jurist Christian Schmidt zu dem wohl nicht zählen kann, mag er sich mit seiner Rechtsauffassung der Volksverhetzung, die er gegenüber NN-Online äußerte, und jener der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth seinen eigenen Reim machen.

Grenze nicht überschritten

Die sieht die Grenze zwischen politischer Diskussion und strafbarem Verhalten im vorliegenden Fall nicht überschritten. Das Plakat könne durch den Betrachter verschieden interpretiert werden. Einen zwingenden Schluss, dass Migranten durch das Plakat in ihrer Gesamtheit als Mörder oder Totschläger dargestellt würden, lasse das Plakat nicht zu, heißt es in dem Bescheid. "Das Thema ist durch!" kommentierte ihn Bernd Schnizlein mit der Anmerkung, dass für den Super-Gau der SPD die Schuld nicht bei den Rechten liege. Der NPD hätten die Plakate bei einem Wahlergebnis von 0,34 Prozent im Landkreis "eher nicht genutzt". Die 8,01 Prozent für die AfD täten allen Demokraten weh, es hätte aber schlimmer kommen können.

Für das Abschneiden seiner Partei macht der umtriebige Kommunalpolitiker "eigenes Unvermögen" aus. Schnizlein teilt die Auffassung der Bayern-SPD, dass es nötig sei Umwelt- und Klimaschutz und soziale Sicherheit zusammenzubringen. Die Sozialdemokraten in der Kreisstadt und im Landkreis Neustadt/Aisch – Bad Windsheim hätten "auf vielen Feldern große Aufgaben" vor sich: "Die Kommunalwahlen stehen in weniger als zehn Monaten bevor". Wie von der Vorsitzenden Heike Gareis gefordert, habe es sich die Kreis-SPD vorgenommen, "mehr zu den Menschen zu gehen, Themen stärker zu positionieren und Vertrauen zurückzugewinnen".

