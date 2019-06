Kilometerlanger Stau: Laster verliert 15 Paletten Bier auf A3

Fahrer war am Kreuz Erlangen an Baustelle ins Schlingern geraten - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Unachtsamkeit eines Lkw-Fahrers hat am Kreuz Erlangen ein wahres Verkehrschaos verursacht: Der Mann war mit seinem Sattelzug voller Bier zu schnell in eine Baustelle gerauscht und verlor die Hälfte seiner Ladung, die sich über die ganze Fahrbahn verteilte.

Zahlreiche Helfer von THW, Feuerwehr und Autobahnmeisterei waren bis in die Abendstunden mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. © THW Erlangen

Zahlreiche Helfer von THW, Feuerwehr und Autobahnmeisterei waren bis in die Abendstunden mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

Etwa 15 Paletten, voll beladen mit dem Bier einer Münchner Brauerei, rutschten bei dem Manöver vom Auflieger des Sattelzuges und verteilten sich auf dem Asphalt. Laut Polizei war der 43-jährige Lkw-Fahrer nicht nur zu schnell in die Baustelle gefahren, die süffige Ladung war auch nicht ausreichend gesichert. Deshalb geriet das altersschwache Gespann am Erlanger Kreuz derart ins Schwanken, dass die Hälfte der 30 Paletten auf die Fahrbahn rutschten.

Bilderstrecke zum Thema

Literweise Franziskaner-Weißbier haben am Freitagnachmittag und bis in den Abend hinein den Verkehr auf der A3 am Kreuz Erlangen lahm gelegt. Mehrere Paletten voller Bier waren dort von einem Sattelzug gerutscht.