Kiloweise Drogen: Polizei hebelt fränkischen Ring aus

Fünf Verdächtige ermittelt, drei von ihnen sitzen jetzt in Untersuchungshaft - vor 42 Minuten

KITZINGEN - Es geht um kiloweise Amphetamin, Ecstasy und Marihuana: Die unterfränkische Polizei hebelte in den vergangenen Wochen einen Drogenring aus. Im Fokus stehen fünf Beschuldigte, drei von ihnen sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Die Polizei beschreibt das, was die Beschuldigten im Landkreis Kitzingen trieben, als "schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln". Konkret habe man bislang bei einer ersten Razzia unter anderem rund 2,6 Kilogramm Amphetamin, circa 580 Ecstasy-Tabletten und mehr als 700 Gramm Marihuana sichergestellt. Über Verbindungen entdeckten die Ermittler gut zwei Wochen später noch einmal 1,9 Kilo Amphetamin und weitere 120 Gramm Cannabis.

Schon am 9. Mai schlug die Polizei zu. Rauschgiftfahnder nahmen damals drei Tatverdächtige vorläufig fest, zwei 37 und 39 Jahre alte Männer aus dem Landkreis Kitzingen sowie einen mutmaßlichen Lieferanten aus dem Raum Kempen in Nordrhein-Westfalen. Sie wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzen seitdem wegen des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.

Während weiterer Ermittlungen kristallisierten sich ein 22-Jähriger und eine 50 Jahre alte Frau als ebenfalls tatverdächtig heraus. Beide stammen, wie zwei der anderen Festgenommenen, aus dem Landkreis Kitzingen. "Ihnen wird vorgeworfen, an Rauschgiftgeschäften mit den Inhaftierten beteiligt gewesen zu sein", teilt das Präsidium Unterfranken mit. Unter anderem in einem Versteck außerhalb der Wohnung fanden die Ermittler 1,9 Kilogramm Amphetamin.

Nach "kriminalpolizeilichen Maßnahmen", teilt das Präsidium mit, habe man die Verdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt. "Gegen sie wird ebenfalls wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt."

