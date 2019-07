Klassik, Latin, Wrestling Run: Die Bilder vom Wochenende!

Zahlreiche Events in Franken zogen am Wochenende tausende Besucher an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Fans von klassischer Musik kamen am Sonntag in Nürnberg voll auf ihre Kosten. Zum Klassik Open Air strömten tausende Besucher in den Luitpoldhain. Sportlich ging es dagegen in Erlangen zu, während in Treuchtlingen das Volksfest und in Weißenburg das Altstadtfest die Besucher anzogen. Hier gibt es die schönsten Bilder vom Wochenende!

Im Herzogenauracher Ortsteil Poppenhof feierten am Wochenende tausende Elektro-Fans beim Open Beatz-Festival. Bei warmen Temperaturen wurde ordentlich zum Bass getanzt.

Bilderstrecke zum Thema Sommerparty unter freiem Himmel: Elektro-Fans feiern beim Open Beatz Die Wiesen rund um den Herzogenauracher Ortsteil Poppenhof vibrieren unter den Bässen des Open Beatz Festival - und die Fans feiern. Am Samstag haben die elektrischen Klänge die Besucher schon einen Tag und eine Nacht in andere Sphären entführt - wir haben die Bilder!



Nicky Jam brachte am Samstag beim Latin-Festival am Nürnberger Airport über 12.000 Menschen zum tanzen. Und nicht nur der Sänger war in Ekstase, die Besucher spulten eine stundenlange Reggaeton-Party ab.

In Nürnberg stieg am Sonntag das begehrte Klassik Open Air im Luitpoldhain. Am Vormittag sorgte die Staatsphilharmonie für ein gelungenes Familienkonzert, zu dem es sich viele Eltern mit ihrem Nachwuchs auf großen Picknickdecken bequem gemacht hatten. Am Abend griff dann Dirigentin Joana Mallwitz zum Taktstock.

Bilderstrecke zum Thema Familienkonzert am Luitpoldhain: Klassik Open Air für die Kleinsten Beim vormittäglichen Auftritt der Staatsphilharmonie im Luitpoldhain okkupierten beim Familienkonzert zunächst Kinder und ihre Eltern die Grünfläche. Schön: Der Regenguss kam erst, als Dirigentin Joana Mallwitz und ihr Orchester schon eingepackt hatten.



Bilderstrecke zum Thema Volles Haus: Tausende Nürnberger lauschen Klassik Open Air Etwa 75.000 Besucher drängten sich am Sonntagabend in den Nürnberger Luitpoldhain, um den Klängen des Klassik Open Airs zu lauschen. Dirigentin Joana Mallwitz entführte die Zuhörer zusammen mit der Staatsphilharmonie auf eine Reise in die Welt der "West Side Story". Wir haben die Bilder!



Rund 300 Läufer nahmen in diesem Jahr am Wrestling Run in Laubendorf teil. Die Teilnehmer mussten zum Beispiel unter Weidezahndrahtnetz durchrobben, oder Entenläufe mit Liegestützen absolvieren. Schmutzige Kleidung war garantiert.

Bilderstrecke zum Thema Von Superhelden und Fitness-Freaks: Der Wrestling Run der Sportfreunde Laubendorf Rund 300 Läufer waren in diesem Jahr angemeldet und die Startplätze für die fünfte Auflage des Laufs bereits Wochen vor dem Termin restlos ausverkauft. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten sich zum Beispiel unter Weidezahndrahtnetz robben, oder Entenläufe mit Liegestützen absolvieren. Wer nach der ersten Runde nicht genug hatte, durfte sich über die doppelte Distanz beweisen und die absolut Sportlichen wählten die Warrior-Variante über 20 km mit zusätzliche Anstiegen, Aufgaben, Gewichten und Hindernissen. Vor dem Hauptlauf durften sich die Kinder beim KIDS Run mal ganz ohne drohenden Ärger von Mama und Papa schmutzig machen.



Der 18. Sommernachtsball der Comödie zog am Samstagabend im Fürther Stadtpark trotz kurzer Regenepisode mit Musik und Feuerwerk viele Besucher an. In edler Garderobe schwebten sie über das Parkett und beeindruckten nicht nur die Fotografen.

Bilderstrecke zum Thema Tanz, Roben und tolle Stimmung beim Sommernachtsball in Fürth So festlich kommt man in Fürth nur selten zusammen: Am Samstag wurde im Stadtpark die Tanzfläche geentert, die Bar gestürmt und dem Regen getrotzt. Da schaute auch so mancher Promi vorbei.



Rund 800 Sportler sind am Sonntag beim Erlanger Triathlon durchgestartet. Mit Peter Kösters und Kristin Liepold gab es zwei Gewinnern vom TV 48 Erlangen. Und mit Lena Gottwald eine Serien-Siegerin. Wir haben die sportlichen Bilder.

Bilderstrecke zum Thema Ein Fest: Erlanger Sieger beim Erlanger Triathlon Am Sonntag haben 800 Sportler beim Erlanger Triathlon über die Kurz- und Mitteldistanz alles gegeben. Mit Peter Kösters und Kristin Liepold gab es zwei Gewinnern vom TV 48 Erlangen. Und mit Lena Gottwald eine Serien-Siegerin. Das Rennen in Bildern.



Ein besonderes Ritual wurde am Samstag in der Nürnberger Sebalduskirche zelebriert. Zum allerersten Mal wurde das Grab des Hl. Sebaldus für die Öffentlichkeit geöffnet. Zahlreiche Gläubige und Schaulustige drängten sich um die Knochen aus alten Zeiten.

Bilderstrecke zum Thema Graböffnung in St. Sebald: Nürnberger bestaunen historische Knochen Zum allerersten Mal wurde in St. Sebald das Grab für die Öffentlichkeit geöffnet. Zahlreiche Gläubige und Schaulustige drängten sich um die Knochen aus alten Zeiten. In der Person Sebalds begegnet man der Gründungsgeschichte Nürnbergs.



"Hör mal wie das klingt" war das Motto des 68. Treuchtlinger Volksfestzugs. Zahlreiche Vereine aus Treuchtlingen und Umgebung haben sich an dem bunten Treiben beteiligt. Außerdem flogen im Bierzelt die Fäuste - allerdings nicht aufgrund des Alkoholkonsums, sondern beim traditionellen Volksfestboxen.

Bilderstrecke zum Thema Fliegende Fäuste: Volksfest-Boxen in Treuchtlingen Der Box-Club Weißenburg hatte wieder zum traditionellen Volksfest-Boxen ins Treuchtlinger Festzelt geladen. Dieses mal war der Box-Club 72 aus Braunschweig zu Gast.



Bilderstrecke zum Thema Treuchtlingen feiert den 68. Volksfestzug "Hör mal wie das klingt" - unter diesem Motto stand am Sonntag der 68. Festzug zum Treuchtlinger Volksfest. Zahlreiche Vereine aus Treuchtlingen und Umgebung haben sich an dem bunten Umzug beteiligt.



Die Weißenburger feierten am Wochenende bei bestem Wetter ihr traditionelles Altstadtfest. Ein Highlight war das Konzert von "Dicht & Ergreifend" auf dem Marktplatz, zu dem 2000 Zuhörer gekommen waren, um dem besonderen Heimatsound der Band zu lauschen.

Bilderstrecke zum Thema Großer Andrang, gute Stimmung: Weißenburger feiern beim Altstadtfest Das Weißenburger Altstadtfest hatte einen guten Auftakt. Bei lauen Temperaturen saß es sich herrlich an den zahlreichen Veranstaltungsorten in der Stadt. Egal ob im Römischen Weingarten, im Stadtgraben am Ellinger Tor, in der Luitpoldstraße, wo die "Timetravellers" rockige Legendoldies spielten, am Marktplatz mit Musik von "The Soulbreaker", an der Blaulichtbar der Feuerwehr am Gotischen Rathaus oder sonst wo – überall wurde friedlich und fröhlich gefeiert.



Bilderstrecke zum Thema Heimatsound: "Dicht & Ergreifend" rocken Altstadtfestival Solch einen Andrang hat der Weißenburger Marktplatz noch nicht erlebt. Gut und gerne 2000 Menschen tummelten sich dort. Kein Wunder, gab es doch im Rahmen des Altstadtfestes ein Gratis-Konzert von "Dicht & Ergreifend". Die Truppe hat den Heimatsound quasi neu erfunden und begeisterte von ersten Takt an das Publikum. Kaum einer fand sich, dem die Rhythmen nicht direkt in die Beine gingen. Und das ganze bei allerbester Stimmung.



Zahlreiche Real- und Berufsschüler feierten am Wochenende in Franken ihren Abschluss. Unter anderem ging es in Langenzenn, Fürth und Zirndorf rund. Die Jugendlichen schmissen sich zur Feier des Tages in edle Roben oder Anzug. Hier gibt es die Bilder.

evo