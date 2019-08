Kleinbus aus dem Raum Hersbruck verunglückt in Oberbayern

Sechs Insassen wurden großteils schwer verletzt - vor 36 Minuten

MITTENWALD - Ein Kleinbus aus dem Raum Hersbruck ist am späten Samstagnachmittag in Mittenwald (Oberbayern) verunglückt. Ein 55-jähriger Autofahrer krachte aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen frontal in den fränkischen Bus. Der 55-Jährige starb durch die Wucht des Aufpralls, die Businsassen wurden großteils schwer verletzt.

Der 55-Jährige war zusammen mit seiner 53-jährigen Beifahrerin aus dem Raum Dachau am Samstag gegen 17 Uhr mit dem Auto auf der B2 in Richtung Mittenwald unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein VW-Bus aus dem Raum Hersbruck in die Gegenrichtung nach Garmisch-Partenkirchen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 55-Jährige mit seinem Wagen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte nahezu ungebremst in den entgegenkommenden VW-Bus. Der Fahrer wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde in die Unfallklinik nach Murnau gebracht.

Fünf Insassen in VW-Bus wurden verletzt

Die fünf Insassen aus dem VW-Bus wurden zum großen Teil schwer verletzt. Sie kamen in die Kliniken nach Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen und Murnau.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren total beschädigt. Am Unfallort waren 55 Einsatzkräfte der Feuerwehren Krün, Wallgau und Mittenwald im Einsatz sowie drei Rettungshubschrauber, 25 Einsatzkräfte des BRK und drei Notärzte.

Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten an, um die Unfallursache zu klären. Beamte der Polizeiinspektion Mittenwald nahmen die Ermittlungen auf. Die B2 war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

dpa