Kleinflugzeug abgestürzt: Zwei Schwerverletzte in Würzburg

Flieger stürzte in Baumgruppe und ging in Flammen auf - vor 52 Minuten

WÜRZBURG - Am Flugplatz Schenkenfeld in Würzburg ist am Montag ein Ultraleichtflugzeug beim Startversuch in ein angrenzendes Waldstück gestürzt. Zwei Insassen wurden dabei schwer verletzt. Etliche Einsatzkräfte sind für die Bergung vor Ort.

Wie ein Sprecher der Polizei Unterfranken berichtet, sei das Kleinflugzeug beim oder kurz nach dem Start etwa gegen 16.20 Uhr am Flugplatz Schenkenfeld in ein nahe gelegenes Waldstück gestürzt und anschließend in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr habe die Unfallstelle gelöscht. Die beiden Insassen erlitten schwere Verletzungen, seien jedoch ansprechbar so die Polizei. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell sind etliche Einsatzkräfte für die Rettung der Verletzten und die Bergung des Ultraleichtflugzeugs vor Ort. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

jm