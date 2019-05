Klettern, Wandern, Schlemmen: Unsere Tipps für den Vatertag

NÜRNBERG - Raus ins Grüne, Entspannung pur oder einfach ein, zwei kühle Bierchen: An ihrem Ehrentag steht den Vätern quasi ganz Franken offen. Wer noch ein wenig Inspiration für einen gelungenen Vatertag sucht, findet in unserem Artikel zahlreiche Ausflugstipps für sämtliche Wetterlagen.

Am Donnerstag ist Vatertag - und darüber hinaus auch Christi Himmelfahrt. Damit beschert uns der 30. Mai einen Feiertag direkt zum Beginn des Sommers. 24 Stunden Zeit für die Papas der Region also, um den Ehrentag ganz nach ihren Geschmäckern zu gestalten. Bei unseren Tipps ist für jeden Vater etwas dabei - egal ob Couchpotato, Adrenalin-Junkie oder irgendetwas dazwischen.

Biergärten

Ein kühles Bier, ein knuspriges Schäufela und die frische, fränkische Luft: Am Vatertag dreht sich alles um die Papas dieser Welt. Ob sie nun lieber mit den Kumpels ein paar Humpen heben, oder mit der Familie einen schönen Ausflug unternehmen wollen: Die Biergärten der Region bieten für jeden Vatertags-Feierstil die richtigen Anlaufmöglichkeiten.

Wanderwege

Über Stock und über Stein: Wer Lust verspürt, am Vatertag einen Ausflug ins Grüne zu unternehmen oder die Schönheit der fränkischen Landschaft direkt mit den eigenen Augen zu erleben, kann sich hier ein wenig Inspiration für Wanderungen abholen. Egal ob mit anderen Vätern, Freunden oder der Familie - in der Region ist für jeden Wanderer etwas dabei.

Eisdiele

Das Wetter sah bislang noch nicht wirklich danach aus, aber der Sommer steht tatsächlich vor der Tür: Die Eisdielen in Franken haben ihre Pforten für die Schleckermäuler unter den Vätern geöffnet. Für ein leckeres, erfrischendes Eis muss ja auch nicht unbedingt die Sonne scheinen - solange man(n) am Vatertag genüsslich seine Lieblingssorten schlemmen kann. Haben Sie schon das Schäufela-Eis probiert? Kein Witz, gibt's wirklich!

Kletterhalle

Die Kletterhalle in Neumarkt hat kürzlich eröffnet und bringt die Adrenalin-Junkies unter den Vätern in schwindelerregende Höhen. Vielleicht würden viele Väter ja ihren ganz besonderen Feiertag damit verbringen, nach Herzenslust an der Wand zu baumeln? Hier mehr Infos.

Sauna

Wer sich am Vatertag am liebsten in einer warmen, dunstigen Sauna entspannen möchte, sollte das einfach tun - schließlich gönnt man(n) sich ja sonst nichts. Doch bei einem geplanten Besuch der Schwitzkammer gilt es auch für die Papas an ihrem Ehrentag einiges zu beachten: Dort herrschen einige strikte Benimmregeln!

Escape-Rooms

Manche Väter träumen bestimmt davon: Sie sitzen wie Indiana Jones in einem alten, ägyptischen Grabmal fest und lüften eines der größten Geheimnisse der Geschichte, oder geraten mitten in eine Zombie-Apokalypse und sind der einzige, der das Heilmittel beschaffen kann... In Nürnbergs Escape-Rooms ist das möglich - und noch vieles mehr. Falls Sie sich am Vatertag wie ein Held fühlen wollen, probieren Sie Ihr Glück doch in einem Escape Room?

Thermen

Wenn es am Vatertag draußen eklig wird, dann muss man es sich entweder drinnen schön kuschelig und erholsam machen - oder aber man stattet einer der zahlreichen Thermen in der Region einen Besuch ab. Ob mit der Familie, alleine oder den Kumpels ist dabei völlig egal. Rutschen, Saunen und Wellenbad - da ist bestimmt für jeden Vater etwas dabei.

Netflix

Was aber, wenn Vater an seinem Ehrentag entspannen möchte, oder einfach keine Lust verspürt, das Bett, ja, geschweige denn das Haus zu verlassen? Kein Problem, auch dafür haben wir etwas in der Tipps-Kiste: Unsere Netflix-Empfehlungen. Darin haben wir die besten Serien des Streaming-Portals aufgelistet - vielleicht kennen Sie ja die eine oder andere davon noch nicht? Spricht ja schließlich nichts gegen einen gemütlichen Seriennachmittag mit oder ohne der Familie.

Brunchen

Ein guter Vatertag beginnt mit einem guten Frühstück, zumindest ist das Ihre Ansicht? Sie wünschen sich Frühstücksspeck, Obstsalat oder Quiche? Brunchen schlägt am Vatertag gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Man unternimmt etwas Schönes und muss außerdem nicht extra kochen, geschweige denn für den Feiertag zum Einkaufen gehen und Lebensmittel bunkern.

Burger

Für die Liebhaber von zarten Brötchen, von saftigem Fleisch, von knackigem Salat und von würziger Soße dürfen natürlich auch unsere Burger-Tipps für Nürnberg nicht fehlen. Außerdem gibt es dort auch schmackhafte vegetarische Variationen - und zur Not funktioniert immer noch der Griff in die Frittenschale. Hier ist also für jeden Magen und Papa etwas dabei.

Kino

Und wer bei all den Tipps noch nichts für sich entdeckt hat, greift vielleicht auf die klassische Variante für bildgewaltige Unterhaltung zurück: Popcorn, Nachos, Softdrink und dazu ein guter, alter Leinwandstreifen. Hier finden Sie die aktuellsten Kinofilme - und alles, was es dazu zu wissen gibt.

Wir wünschen allen Vätern einen schönen Vatertag!

