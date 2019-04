Kommentar: Wie fremdenfeindlich ist die Mitte der Gesellschaft?

Es kommt darauf an, wie man die Ergebnisse der "Mitte"-Studie interpretiert - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mehr als jeder zweite Bundesbürger hat eine ablehnende Haltung gegenüber Asylbewerbern - das hat eine aktuelle Studie ergeben. Dabei reicht es aber nicht nur, die blanken Zahlen anzusehen, auch ein Blick über den Tellerrand hinaus würde man sich hier häufiger wünschen - ein Kommentar von Stephan Sohr, Chefredakteur der Nürnberger Zeitung.

In Deutschland vertritt die "Identitäre Bewegung" fremdenfeindliche Einstellungen. Aber nach der aktuellen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung stimmen über 80 Prozent der Befragten der Aussage "Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden" überhaupt nicht oder eher nicht zu. © Herbert P. Oczeret/APA/dpa



In Deutschland vertritt die "Identitäre Bewegung" fremdenfeindliche Einstellungen. Aber nach der aktuellen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung stimmen über 80 Prozent der Befragten der Aussage "Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden" überhaupt nicht oder eher nicht zu. Foto: Herbert P. Oczeret/APA/dpa



Studien sind das eine, die Bewertung der Ergebnisse das andere. Es kommt darauf an, wer wen in welchem Auftrag fragt, wie Fragen gestellt werden – vor allem aber, wie die Ergebnisse interpretiert werden. So stellen die Wissenschaftler, die im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung wieder die "Mitte" der Gesellschaft zu ihren politischen Einstellungen befragte, erfreut fest, dass der Großteil der Gesellschaft die Demokratie und eine vielfältige Gesellschaft begrüßen würden.

Kommentar von Georg Escher (NN): Das rhetorische Gift gegen Asylbewerber wirkt

Wie passt das aber damit zusammen, dass sich rund 54 Prozent der Befragten "abwertend" über Asylbewerber äußern würden? Werden denn Asylbewerber abgewertet, wenn 71,5 Prozent der Befragten der Aussage "Bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein" überhaupt nicht oder eher nicht zustimmten? Asylanträge sollten doch nach Recht und Gesetz gehandhabt werden, möchte man einwerfen. Und wie fremdenfeindlich ist denn diese "Mitte" der Gesellschaft, wenn sie zu über 80 Prozent der Aussage "Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden" überhaupt nicht oder eher nicht zustimmt?