Kontrollaktion der Polizei: Viele Verstöße bei Lastwagen

Fast zwei Drittel der Lkws in Mittelfranken entsprachen nicht Vorschriften - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Im Rahmen einer bundesweit angelegten Verkehrssicherheitsaktion mit dem Thema "Brummis im Blick" hat die Polizei in Bayern verstärkt Laster und Busse unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: viele Fahrzeuge verstießen gegen Vorschriften. Für die Polizei nichts Neues.

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei bei der bundesweiten Aktion "Brummis im Blick" verstärkt Lastwägen und Busse. © NEWS5 / Merzbach

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken hielten die Beamten rund 500 Fahrzeuge an. Dabei wurden in fast zwei Dritteln der Fälle Verstöße festgestellt: 183 der kontrollierten Fahrzeuge fuhren zu schnell, bei 16 Lastwagen war die Ladung nicht ausreichend gesichert. Auch technische Mängel entdeckten die Polizisten bei mehreren Fahrzeugen, wie etwa abgefahrene Reifen oder Bremsbeläge. In acht Fällen waren die Mängel so groß, dass die Fahrzeuge nicht weiterfahren durften. Außerdem verstießen einige Fahrer gegen die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Die Einsatzkräfte aus der Oberpfalz überprüften insgesamt 402 Lkw und Busse. Davon wurden 106 beanstandet, 22 Fahrern mussten die Beamten zudem die Weiterfahrt untersagen. Auch hier entdeckte die Polizei hauptsächlich Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung, gegen Lenk- und Ruhezeiten und gegen Vorschriften zur Ladungssicherung. Zahlen passen ins Bild In Unterfranken übernahmen Beamte der Motorradstaffel die Kontrollen. Auch dort sahen sie sich mit einigen Verstößen konfrontiert: "Wir hatten Geschwindigkeitsverstöße, Pausenverstöße, wir hatten einen defekten Reifen und eine defekte Bremse. Wir hatten auch einen Sattelzug, der derart mangelhaft beladen war, den wir stilllegen mussten, bis der Spediteur mit einem Ersatzwagen gekommen ist und umgeladen hat" sagte Michael Zimmer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Die Zahlen passen ins Bild: Auch bei tagtäglichen Kontrollen sei es normal, dass einer von zwei kontrollierten Lastwagen gegen Vorschriften verstoße, sagte ein Sprecher der Polizei Mittelfranken.

Zufriedener war man beispielsweise in Thüringen: dort wurden keine schwerwiegenden Verstöße festgestellt. "Es waren heute nur kleinere Verstöße gegen die Sozialvorschriften zu verzeichnen und geringe technische Mängel", erklärte Polizeihauptkommissar Jens Heidenfeldt von der thüringer Polizei. "Kleinigkeiten, die wirklich im untersten Ordnungswidrigkeitenbereich angesiedelt waren, erfreulicherweise nichts Größeres", so Heidenfeldt weiter.

afr