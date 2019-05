Kontrolle auf A9: Monteur versteckt Drogen in Unterhose

Der 37-Jährige fiel den Beamten durch Nervosität auf - vor 56 Minuten

BERG - Schleierfahnder waren am Montagmorgen an der Rastanlage Frankenwald an der A9 unterwegs. Dort stoppten sie einen Opel. Ein 37-Jähriger, der in dem Wagen saß, wirkte äußerst nervös auf die Beamten. Nicht ohne Grund, wie sich wenig später zeigte.

Am Montagmorgen nahmen die Schleierfahnder der Polizei Hof einen Opel Movano an der Rastanlage Frankenwald genauer unter die Lupe. In dem Auto mit Potsdamer Kennzeichen saßen mehrere Personen. Ein 37-Jähriger fiel den Beamten jedoch besonders auf, denn er wirkte während der Kontrolle sehr nervös.

Wenig später zeigte sich der Grund für die Unruhe des Monteurs: In seiner Unterhose hatte der Mann eine Dose mit Marihuana versteckt. Die Drogen wurden schließlich beschlagnahmt und gegen den Mann wurde eine Anzeige gestellt. Anschließend durfte er zu seinem Arbeitsort in Süddeutschland weiterfahren.

