Kontrolle über R8 verloren: 26-Jähriger stirbt in Unterfranken

Motorblock fing Feuer - A3 war für mehrere Stunden gesperrt - vor 1 Stunde

WALDASCHAFF - Kurz vor Mitternacht ist in der Nacht zum Mittwoch ein 26-jähriger Autofahrer auf der A3 bei Waldaschaff ums Leben gekommen. Er hatte die Kontrolle über seinen Audi R8 verloren und war mit dem Wagen gegen die Leitplanke geschleudert. Der Motorblock des Sportwagens wurde herausgerissen und fing sofort Feuer.

Der 26 Jahre alte Autofahrer hatte keine Chance: Bei einem schweren Verkehrsunfall schleuderte ein Audi R8 Dienstagnacht über die A3 in Unterfranken. © NEWS5 / Merzbach, NEWS5



Wie die Polizei Unterfranken mitteilte, ist es in der Nacht zum Dienstag auf der A3 bei Waldaschaff zu einem tödlichen Unfall gekommen. Kurz vor Mitternacht war ein 26 Jahre alter Mann in einem R8 zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Bessenbach in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Dort verlor er plötzlich die Kontrolle über den Audi - die Polizei geht momentan von einem Reifenplatzer als Unfallursache aus. Andere Autofahrer waren an dem Unfall offenbar nicht beteiligt.

Der Audi geriet ins Schleudern und prallte gegen die Außenleitplanke. Durch die große Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock des Sportwagens herausgerissen und ging sofort in Flammen auf. Der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei rückten an - jedoch konnte der Notarzt nur noch den Tod des 26-jährigen Fahrers feststellen. Durch die herumfliegenden Trümmerteile wurde ein anderes Auto beschädigt.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden. Die A3 war in Fahrtrichtung Frankfurt etwa vier Stunden gesperrt.

