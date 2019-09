Kontrolle zur Gurtpflicht: Die Polizei zieht Bilanz

Viele nehmen es mit der Gurtpflicht nicht ganz so genau - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Anschnallen, bitte!" - ob Eltern ihren Kindern diesen Satz vor dem Losfahren wirklich immer so gewissenhaft sagen, hat die Polizei Mittelfranken passend zum Schulstart in einer landesweiten Aktion überprüft. Bei den Schulwegüberwachungen wurden die Beamten auf einige Verstöße aufmerksam.

Vor Schulen und Kindergärten hat die Polizei an stark befahrenen Wegen kontrolliert. Nach den ersten vier Schultagen hat die Polizei nun Bilanz gezogen. In ganz Mittelfranken wurden 166 Personen verwarnt, weil der Sicherheitsgurt nicht angelegt war. Außerdem haben 27 Personen ihre Kinder in den Autos nicht ordnungsgemäß gesichert.

Dass solche Stichproben notwendig sind, zeigt vor allem diese Statistik: In Mittelfranken wurden im ersten Halbjahr 2019 insgesamt elf Personen bei Verkehrsunfällen schwer verletzt und drei Personen getötet, die ihren Gurt nicht angelegt hatten. Die Polizei rät die Eltern dazu auf den Kindern ein Vorbild zu sein, sich immer korrekt anzuschnallen und die Geschwindigkeit zu beschränken. Ein weiteres Problem sind fahrlässige Geschwindigkeiten in Schulbreichen und Falschparken. Die Polizei fertigte 590 Verwarnungen und Anzeigen wegen des verbotswidrigen Parkens und Nichteinhaltens von Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich von Schulen.

mlk