Kronach: Frontalzusammenstoß fordert zwei Schwerverletzte

Die Unfallursache ist noch unklar - vor 46 Minuten

WILHELMSTHAL - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Steinberg (Landkreis Kronach) sind zwei Personen schwer verletzt worden.

Auf der Staatsstraße zwischen Wilhelmsthal und Steinberg kam es am Montagfrüh gegen 6.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten.

Der Fahrer eines Opels befuhr gerade die St 2200 von Steinberg kommend in Richtung Wilhelmsthal. Etwa 400 Meter nach dem Ortsende Steinberg kam der 55-jährige Fahrer nach links auf die Gegenfahrbahn ab. Wieso, das ist noch unklar.

Dort streifte er den Peugeot einer 45-Jährigen, die in Richtung Steinberg unterwegs war. Nach dem Streifvorgang prallte der Opel-Fahrer frontal in das Fahrzeug einer nachfolgenden Hyundai-Fahrerin.

Durch den Frontalzusammenstoß wurde der Opel-Fahrer massiv verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Klinikum Kulmbach geflogen werden. Die 25-jährige Hyundai-Fahrerin wurde mit Verdacht auf Wirbelsäulentrauma und diversen Frakturen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Kronach transportiert.

Am Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Der Bereich der Unfallstelle war bis etwa 8.00 Uhr komplett gesperrt. Die Feuerwehren aus Wilhelmstahl, Steinberg, Friesen und Kronach waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Der Artikel wurde gegen 12 Uhr aktualisiert.

dpa/krei