Ein brennender Lkw-Anhänger hat am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz auf der A73 nahe Bamberg ausgelöst. Der Fahrer bemerkte das Feuer, als er kurz nach 18 Uhr nahe Zapfendorf in Richtung Süden unterwegs war.

Diesmal gab es nasse Pfoten: Zum traditionellen Hunderennen hatte sich Regen am Weißenburger Kirchweihplatz eingestellt. Trotzdem fanden sich aber nicht weniger Vierbeiner als sonst ein. Eingeteilt in die Kategorien klein, mittel und groß jagten sie über die Rennstrecke am Festplatz- ein tierisches Vergnügen, zu dem trotz des Wetters auch etliche Stammzuschauer kamen.

Frühling, Sommer, Herbst und Winter: In jeder Jahreszeit zeigt sich die Natur im Landkreis Forchheim von einer anderen Seite. Immer wieder schicken uns NN-Leser und Naturliebhaber tolle Schnappschüsse ihrer Entdeckungen - von allem, was bei uns in der Region kreucht, fleucht und blüht. Wir haben sie in unserer Bildergalerie zusammengestellt.