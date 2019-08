Laserpointer-Attacke: Unbekannter zielt auf Militär-Hubschrauber

Polizei sucht Zeugen - US-Besatzung blieb unverletzt - vor 46 Minuten

PRESSATH - Ein Unbekannter hat am Donnerstag mit einem Laserpointer in Pressath im Landkreis Neustadt an der Waldnaab auf einen US-Militär-Hubschrauber gezielt. Vom Täter fehlt bislang jede Spur, die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, überflog der amerikanische Militär-Hubschrauber vom Typ Black Hawk am Donnerstag gegen 22 Uhr für eine Platzrunde die Ortschaft Pressath. Als er gerade oberhalb des Kiesi-Beach war, wurde der Pilot von einem bislang unbekannten Täter mit einem grünen Laserpointer geblendet. Der Pilot sowie die restliche Besatzung des Hubschraubers blieben glücklicherweise unverletzt.

Nun bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eschenbach in der Oberpfalz unter der Telefonnummer 09645/92040 zu melden.

jm