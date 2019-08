Laster fährt auf A3 in Stauende: Fahrer in Lebensgefahr

Mann wurde bei Aschaffenburg im Führerhaus eingeklemmt - Autobahn gesperrt - vor 1 Stunde

ASCHAFFENBURG - Bei einem schweren Unfall auf der A3 bei Aschaffenburg ist ein Lastwagenfahrer im Führerhaus eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war am Freitagabend auf eine Stauende aufgefahren.

Ein weiterer Sattelzug hatte zuvor gegen 18.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg und Aschaffenburg-Ost verkehrsbedingt abbremsen müssen, mehrere Fahrzeuge kamen hinter ihm zum Stehen. Dem Fahrer eines herannahenden Sattelzugs gelang dies nicht: Er krachte mit seinem Gefährt in den vor ihm stehenden Laster und schob diesen samt einem davor wartenden Wohnmobil auf den ersten Lkw. Der slowenische Fahrer, dessen Identität laut Polizei noch nicht geklärt wurde, erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen - durch den Zusammenstoß wurde er im Führerhaus eingeklemmt und musste von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Insassen der restlichen beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt, der Schaden ist allerdings enorm: Die Polizei schreibt in einer Pressemitteilung von knapp 300.000 Euro. Die A3 wurde in Fahrtrichtung Nürnberg bis in die späten Abendstunden komplett gesperrt. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde.

jru