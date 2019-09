Als sie Notdurft verrichtete: Frau stürzt vom Glatzenstein

In der Dunkelheit verlor die 24-Jährige die Orientierung - vor 43 Minuten

NEUNKIRCHEN AM SAND - Ein nächtlicher Ausflug zum Glatzenstein ist für eine junge Frau im Krankenhaus geendet: In der Dunkelheit verlor sie die Orientierung und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Zu ihrer Rettung rückten die Bergwacht und ein Polizeihubschrauber aus.

Das Unglück ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag um kurz nach Mitternacht. Mehrere Personen hatten sich auf dem Glatzenstein getroffen, um von dem Felsen aus die Aussicht zu genießen. Als eine 24-Jährige ihre Notdurft verrichten wollte, verlor sie offenbar in der Dunkelheit die Orientierung und fiel etwa drei Meter in die Tiefe. Dabei prallte sie mit dem Kopf gegen einen Felsen und zog sich Verletzungen im Nasen- und Jochbeinbereich zu.

Die Begleiter der 24-Jährigen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Polizei leuchtete die Unfallstelle kurzzeitig mit einem Hubschrauber aus, sodass die Bergwacht die ansprechbare Frau bergen und abtransportieren konnte. Anschließend übergab sie diese dem Rettungsdienst, der die Verunglückte in ein Krankenhaus brachte.

afr