Bauarbeiten auf der A9: Autofahrer brauchen ab Montag viel Geduld

Maßnahmen kosten 7,5 Millionen Euro - Ausfahrt Lauf-Süd gesperrt - vor 24 Minuten

LAUF - Die Autobahndirektion Nordbayern erneuert auf der A9 zwischen der Anschlussstelle Lauf/Hersbruck und dem Autobahnkreuz Nürnberg in Fahrtrichtung Berlin die Fahrbahndecke. Autofahrer brauchen viel Geduld.

Von Montag, 5. August, bis voraussichtlich Mitte September wird der Verkehr über die Richtungsfahrbahn Nürnberg geführt, dabei stehen Richtung Nürnberg zwei und Richtung Berlin drei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Kosten der Maßnahme: 7,5 Millionen Euro. Die Bauarbeiten werden von Montag bis Samstag unter Ausnutzung der Tageshelligkeit, sowie auch teilweise nachts durchgeführt. Im Zuge der Arbeiten muss auch die Anschlussstelle Lauf Süd voraussichtlich von Freitag, 30. August, 20 Uhr bis Montag, 2. September, 6 Uhr gesperrt werden.

Bilderstrecke zum Thema

2019 drohen Autofahrern in der Region noch mehr Staus als in diesem Jahr. Wir stellen alle wichtigen Autobahn-Großprojekte vor — und auch die Probleme dabei, wie die Kostenexplosion am Kreuz Nürnberg-Ost und die Schwierigkeiten an der A3 bei Geiselwind.