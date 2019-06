Am Samstagmittag ist ein Wohnmobil auf der A9 völlig ausgebrannt. Grund dafür war wohl ein technischer Defekt. Der Fahrer des Fahrzeuges aus Brandenburg konnte gerade noch auf dem Pannenstreifen anhalten. Die Autobahn musste während der Löscharbeiten in Richtung Nürnberg gesperrt werden.

Am frühen Nachmittag ereignete sich bei Lauf auf der A9 Richtung München ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Lkw mit zwölf Tonnen fuhr von hinten auf einen Sattelzug auf. Es hatte sich ein Stau gebildet. Der Fahrer musste aus dem Wagen befreit werden und befindet sich derzeit in Lebensgefahr.

Aus bisher noch unbekannten Gründen kam ein Autofahrer am Dienstag auf der B14 zwischen Hersbruck und Lauf an der Pegnitz von seiner Fahrbahn ab und fuhr frontal in einen ihm entgegenkommenden Transporter. Drei Menschen wurden schwer verletzt, zwei von ihnen lebensgefährlich.

Großeinsatz in Lauf: In einer Dachgeschosswohnung in der Innsbrucker Straße war am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Etliche Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Die 83-jährige Bewohnerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Außerdem wurde eine 31-jährige Frau verletzt. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.