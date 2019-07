Bluttat bei Lauf: Polizei nimmt weitere Verdächtige fest

32-Jährige soll mit dem Opfer ein Verhältnis gehabt haben - vor 17 Minuten

LAUF - Der Kreis der Verdächtigen im Fall des getöteten 27-Jährigen aus Lauf wird größer: Nachdem die Polizei vor knapp zwei Wochen einen ersten Tatverdächtigen festgenommen hatte, ist nun auch eine 32-Jährige in den Fokus der Ermittler geraten. Die Frau hatte sowohl mit dem zweiten Beschuldigten als auch mit dem Opfer ein Verhältnis.

Kripo-Mitarbeiter sichern vor Ort Blutspuren, nachdem in einem Wald nahe Lauf die Leiche eines 27-Jährigen gefunden worden war. © Foto: Andreas Kirchmayer



Kripo-Mitarbeiter sichern vor Ort Blutspuren, nachdem in einem Wald nahe Lauf die Leiche eines 27-Jährigen gefunden worden war. Foto: Foto: Andreas Kirchmayer



Der Fall um einen getöteten 27-Jährigen, dessen Leiche Mitte Juli von einem Pilzsammler bei Lauf gefunden worden war, hat eine neue Wendung genommen: Die Polizei hat am Dienstagabend eine weitere Tatverdächtige festgenommen. Bereits wenige Stunden nach dem Leichenfund war ein 31-Jähriger gestellt worden, nun steht auch eine 32-Jährige aus Lauf unter dringendem Tatverdacht. Die Frau soll den 31-Jährigen, der am 15. Juli festgenommen worden war, mehrmals aufgefordert haben, den 27-Jährigen zu töten. Laut Polizei hatte die Frau mit beiden ein Verhältnis.

Bilderstrecke zum Thema Grausamer Fund: Pilzsammler entdeckt Leiche in Wald bei Lauf In einem Wald zwischen Lauf und Schönberg machte ein Pilzsammler am frühen Sonntagmorgen eine grausame Entdeckung: Einen Kilometer entfernt von der Straße fand er eine männliche Leiche. Laut Angaben der Polizei weise der Tote Verletzungen auf, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Ermittler der Spurensicherung und der Kripo Schwabach haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ deshalb ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl wegen dringenden Verdachts auf Anstiftung zum Totschlag, am Dienstagabend wurde die Frau festgenommen. Bisher schweigt die Beschuldigte zu den Vorwürfen.

Am 15. Juli war zunächst auch die 29-Jährige Ehefrau des beschuldigten 31-Jährigen festgenommen worden, die Polizei setzte sie dann aber wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen der Sonderkommission "Pilz" zu dem Fall dauern weiter an. Der Getöte war in einem Waldstück bei Lauf mit zahlreichen Stichverletzungen aufgefunden worden, schnell ging die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru