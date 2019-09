Kurzschluss im Umspannwerk: Stromausfall im Nürnberger Land

LAUF - Ein Kurzschluss hat am Donnerstagmorgen zu einem Stromausfall in Teilen des Landkreises Nürnberger Land sowie angrenzenden Orten in Erlangen-Höchstadt geführt. Ursache war ein Kurzschluss in der Umspannanlage Lauf-Ost.

Betroffen waren unter anderem die Orte Diepersdorf, Leinburg, Ottensoos, Schnaittach, Rollhofen, Simmelsdorf, Forth und Eschenau.



Wie die Main-Donau-Netzgesellschaft mitteilt, ereignete sich der Stromausfall um 6.37 Uhr am Donnerstagmorgen. Ursache sei ein Kurzschluss in der Umspannanlage Lauf-Ost gewesen, so das Unternehmen.

Daraufhin bliebt der Strom in folgenden Orten weg: Diepersdorf, Leinburg, Ottensoos, Schnaittach, Rollhofen, Simmelsdorf, Forth und Eschenau. Bereits um 6.56 Uhr seien jedoch "alle Kunden wieder am Netz" gewesen, so die Main-Donau-Netzgesellschaft weiter. Man bedauere die Störung und bitte um Verständnis.

