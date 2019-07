"Paradise Hotel": Fränkin moderiert neue RTL-Kuppelshow

Vanessa Meisinger aus Lauf hatte 2009 bei "Popstars" gewonnen - vor 1 Stunde

KÖLN/LAUF - Vom "Popstar" zur Moderatorin einer Kuppelshow. Die in Lauf aufgewachsene Vanessa Meisinger ist ab 6. August in einer neuen Sendung zu sehen. "Paradise Hotel" heißt das bereits in anderen Ländern erprobte Format, in dem sechs junge Frauen und ebenso viele junge Männer versuchen, einen Partner für die Nacht zu finden.

In den vergangenen Jahren war Meisinger als Moderatorin für Kindersendungen auf Super RTL und Reporterin für Galileo (Pro Sieben) aktiv.



In den vergangenen Jahren war Meisinger als Moderatorin für Kindersendungen auf Super RTL und Reporterin für Galileo (Pro Sieben) aktiv.



Gedreht wird in Mexiko in einer Villa, die erste Folge läuft am Dienstag, 6. August, um 22.15 Uhr auf RTL. Alle weiteren Folgen gibt es ausschließlich auf "TVNOW", einem Videoportal der Mediengruppe RTL, zu sehen. Meisinger, die heute 28 Jahre alt ist, hatte 2009 beim Castingformat "Popstars" gewonnen. In den vergangenen Jahren war sie als Moderatorin für Kindersendungen auf Super RTL und Reporterin für Galileo (Pro Sieben) aktiv.

pz